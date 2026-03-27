Металлургический завод иранской Mobarakeh Steel пострадал от израильских ударов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Часть системы энергоснабжения и сталеплавильный цех металлургического завода, принадлежащего иранской компании Mobarakeh Steel, получили повреждения после ударов Израиля, сообщает в пятницу Bloomberg.

В компании заявили, что в настоящий момент ситуация находится под контролем; проводится оценка ущерба.

Израильский Ynet сообщил в свою очередь, что Армия обороны Израиля нанесла удары по двум крупнейшим сталелитейным заводам, расположенным в Исфахане и Ахвазе. Оба предприятия имеют важное значение для военной промышленности Ирана и частично находятся в собственности Корпуса стражей Исламской революции, отмечает портал.

Также израильские военные предупредили население в районе иранского города Арак о скором ударе. Впоследствии сообщалось об атаке на местную промышленную зону.