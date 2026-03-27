Глава МИД Ирана заявил, что удары Израиля противоречат обещаниям Трампа

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что атаки Израиля в пятницу являются нарушением обещаний президента США Дональдом Трампом, согласно которым энергетические объекты Ирана не будут подвергаться атакам, пока Тегеран ведет диалог с Вашингтоном для урегулирования ситуации.

"Израиль нанес удары по двум крупнейшим иранским сталелитейным заводам, электростанции и гражданским ядерным объектам, а также по другим объектам инфраструктуры. (...) Эта атака противоречит продлению президентом США сроков для осуществления дипломатических контактов", - написал Аракчи в соцсети X.

Министр отметил, что Израиль действовал в координации с США. Аракчи пообещал серьезный ответ на произошедшее.

Накануне Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому запланированные удары по иранским электростанциям отложены до 6 апреля.

"По просьбе иранской стороны информирую через эту публикацию, что продлеваю на 10 дней, до 6 апреля 2026 года (...) период, в течение которого мы не будем уничтожать электростанции", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что эта пауза истечет 6 апреля в 20:00 по североамериканскому восточному времени (3:00 утра 7 апреля мск).