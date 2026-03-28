США перебросили на Ближний Восток группу истребителей F-35C Корпуса морской пехоты

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток группу из четырех стелс-истребителей пятого поколения F-35C Корпуса морской пехоты США, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где они временно находились после перелета с авиабазы Корпуса морской пехоты Мирамар в Калифорнии.

Всего в регион Ближнего Востока США планируют отправить десять таких самолетов вертикального взлета и посадки. Конечный пункт назначения в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM) неизвестен.

Как указывает издание The War Zone, направленные в регион истребители F-35C станут критически важным средством непосредственной авиационной поддержки для усиления экспедиционного батальона морской пехоты.

Как сообщали американские СМИ, в ближайшее время в Аравийское море в зону ответственности CENTCOM прибудет амфибийно-десантная группа из трех десантных кораблей ВМС США с 31-м экспедиционным батальоном морской пехоты. На флагмане группы - универсальном авианесущем десантном корабле USS Tripoli - базируется 20 истребителей вертикального взлета и посадки F-35B. Еще через два дня корабельная группа должна будет прибыть в район Ормузского пролива.

США Корпус морской пехоты F-35C
США отправляют третий авианосец на Ближний Восток

 США отправляют третий авианосец на Ближний Восток

Иран сообщил об очередном обстреле АЭС "Бушер", разрушений нет

США уверяют союзников, что не начнут наземную операцию в Иране в скором времени

Рубио заявил, что пришло время для изменений в политической модели Кубы

 Рубио заявил, что пришло время для изменений в политической модели Кубы

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

 Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

Что произошло за день: пятница, 27 марта

Гарантии безопасности США Киеву не связаны с уходом украинских военных из Донбасса

Рубио заявил, что война в Иране вскоре завершится

Brent пробила отметку в $112 за баррель на сигналах эскалации на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1145 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8822 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });