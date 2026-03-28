США перебросили на Ближний Восток группу истребителей F-35C Корпуса морской пехоты

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток группу из четырех стелс-истребителей пятого поколения F-35C Корпуса морской пехоты США, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где они временно находились после перелета с авиабазы Корпуса морской пехоты Мирамар в Калифорнии.

Всего в регион Ближнего Востока США планируют отправить десять таких самолетов вертикального взлета и посадки. Конечный пункт назначения в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM) неизвестен.

Как указывает издание The War Zone, направленные в регион истребители F-35C станут критически важным средством непосредственной авиационной поддержки для усиления экспедиционного батальона морской пехоты.

Как сообщали американские СМИ, в ближайшее время в Аравийское море в зону ответственности CENTCOM прибудет амфибийно-десантная группа из трех десантных кораблей ВМС США с 31-м экспедиционным батальоном морской пехоты. На флагмане группы - универсальном авианесущем десантном корабле USS Tripoli - базируется 20 истребителей вертикального взлета и посадки F-35B. Еще через два дня корабельная группа должна будет прибыть в район Ормузского пролива.