Иран нанес удары по украинскому складу систем противодействия беспилотникам в ОАЭ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные заявили, что нанесли удар по украинскому складу систем противодействия беспилотникам в Объединенных Арабских Эмиратах, который, по их словам, использовался для оказания помощи американским войскам.

"В то время как были атакованы убежища американских командиров и солдат в Дубае... был нанесен удар и уничтожен украинский склад систем противодействия беспилотникам, расположенный в Дубае для оказания помощи американским военным", - говорится в заявлении Центрального оперативного командования иранской армии "Хатам аль-Анбия", переданном государственным телевидением.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил во время необъявленного визита в ОАЭ, что две страны договорились о сотрудничестве в области обороны.