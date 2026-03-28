Силы ПВО ОАЭ перехватили 20 иранских баллистических ракет

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов в субботу сбили 20 баллистических ракет, запущенных Ираном, сообщило министерство обороны ОАЭ.

Кроме того, были перехвачены и ликвидированы 37 иранских ударных беспилотников, говорится в сообщении военного ведомства.

Всего с начала американской военной операции Эмираты уже перехватили 398 иранских баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1872 беспилотника.