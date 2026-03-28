Поиск

Спасенный в Балтийском море в Германии кит вновь застрял на мелководье

Спасенный в Балтийском море в Германии кит вновь застрял на мелководье
Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Горбатый кит, которого несколько дней спасали в Балтийском море на севере Германии, вновь застрял на мелководье, сообщает Associated Press.

Кит длиной 12-15 метров ранее на этой неделе заметили на песчаной отмели у Тиммендорфер-Штранда. Выманить животное в более глубокую часть моря не удавалось. Чтобы помочь ему выбраться, в четверг, 26 марта, было решено использовать экскаватор, который прорыл желоб. Катера береговой охраны и суда пожарной службы создавали рядом с китом волны, чтобы помочь ему.

Наконец киту удалось покинуть мелководье. Однако в субботу, 28 марта, его снова заметили неподалеку от берега - близ города Висмар в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

Пока не сообщается, предпринимаются ли новые попытки вызволить кита.

Как именно млекопитающее оказалось в Балтийском море, неизвестно. Некоторые эксперты полагают, что горбатый кит мог заблудиться, преследуя косяк сельди. Другие ученые считают, что это самец, а они склонны к миграции.

Выжить в Балтийском море кит не сможет - помимо прочих причин в этом море недостаточно высокая концентрация соли, а у животного уже развилась кожная болезнь. Кроме того, в Балтийском море нет его кормовой базы.

Для выживания киту нужно вернуться в Атлантический океан, а это путешествие в несколько сотен километров.

Атлантический океан Германия Балтийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спасенный в Балтийском море в Германии кит вновь застрял на мелководье

 Спасенный в Балтийском море в Германии кит вновь застрял на мелководье

Десантный корабль ВМС США Tripoli с морской пехотой на борту прибыл на Ближний Восток

Несколько десятков человек останутся на АЭС "Бушер" обеспечивать сохранность и работу оборудования

 Несколько десятков человек останутся на АЭС "Бушер" обеспечивать сохранность и работу оборудования

Работа порта в Омане приостановлена после удара беспилотника

 Работа порта в Омане приостановлена после удара беспилотника

Лихачев сообщил, что ситуация на АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшаться

В МИД РФ призвали прекратить атаки на мирные атомные объекты в Иране

Иран нанес удары по украинскому складу систем противодействия беспилотникам в ОАЭ

 Иран нанес удары по украинскому складу систем противодействия беспилотникам в ОАЭ

Число пострадавших от удара Ирана по базе в Саудовской Аравии военных США возросло до 15

Крупный выброс плазмы происходит на Солнце

 Крупный выброс плазмы происходит на Солнце

Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1159 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8825 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
