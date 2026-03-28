Спасенный в Балтийском море в Германии кит вновь застрял на мелководье

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Горбатый кит, которого несколько дней спасали в Балтийском море на севере Германии, вновь застрял на мелководье, сообщает Associated Press.

Кит длиной 12-15 метров ранее на этой неделе заметили на песчаной отмели у Тиммендорфер-Штранда. Выманить животное в более глубокую часть моря не удавалось. Чтобы помочь ему выбраться, в четверг, 26 марта, было решено использовать экскаватор, который прорыл желоб. Катера береговой охраны и суда пожарной службы создавали рядом с китом волны, чтобы помочь ему.

Наконец киту удалось покинуть мелководье. Однако в субботу, 28 марта, его снова заметили неподалеку от берега - близ города Висмар в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

Пока не сообщается, предпринимаются ли новые попытки вызволить кита.

Как именно млекопитающее оказалось в Балтийском море, неизвестно. Некоторые эксперты полагают, что горбатый кит мог заблудиться, преследуя косяк сельди. Другие ученые считают, что это самец, а они склонны к миграции.

Выжить в Балтийском море кит не сможет - помимо прочих причин в этом море недостаточно высокая концентрация соли, а у животного уже развилась кожная болезнь. Кроме того, в Балтийском море нет его кормовой базы.

Для выживания киту нужно вернуться в Атлантический океан, а это путешествие в несколько сотен километров.