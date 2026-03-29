Отели Дубая сокращают персонал на фоне ближневосточного кризиса

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Туризм в ОАЭ в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке находится в состоянии кризиса, отельеры Дубая вынуждены сокращать персонал или отправлять его в неоплачиваемый отпуск, сообщает газета Al-Quds News.

"Ближневосточный конфликт парализовал туристический сектор и привел к падению турпотока в ОАЭ, что, в свою очередь, сказалось на гостиничном бизнесе. Так, сотрудники девяти отелей Дубая сообщили, что часть из них попали под увольнение, либо были отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо им сократили зарплату на 45%", - пишет издание.

Как отмечает газета, туризм составляет 13% ВВП ОАЭ, в 2025 году он принес в экономику страны примерно $72 млрд и обеспечил около 925 тыс. рабочих мест.

В 2025 году Дубай установил исторический рекорд, приняв почти 19,6 млн иностранных туристов, которые останавливались в гостиницах как минимум на одну ночь, а загрузка отелей составила в среднем около 80%.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), военный конфликт на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в $600 млн в день.

"Загрузка многих отелей упала до 20% и ниже. Между тем до начала конфликта WTTC оценивал, что в 2026 году иностранные туристы потратят на Ближнем Востоке около $207 млрд", - пишет издание.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские туристы массово отказываются от туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, большинство путешественников хотят перебронировать отдых на другие направления.