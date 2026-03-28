Грузовик с 12 тоннами шоколадок KitKat украли по пути из Италии в Польшу

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestlе сообщила о краже 12 тонн - или 413 793 штук - шоколадок KitKat, которые исчезли вместе с перевозившим их грузовиком. Как сообщает Associated Press, сладости пропали, когда их везли с завода в Италии в Польшу.

Компания констатирует, что похищенные KitKat могут появиться в продаже неофициально.

Однако в этом случае их происхождение все равно можно будет отследить по штрихкоду. Они у всех плиток, состоящих из покрытых шоколадом вафель, уникальные. Поэтому при сканировании штрихкода сразу появится информация, что это часть украденной партии. На сканере высветится сообщение с указаниями о необходимости сообщить компании-производителю об инциденте.