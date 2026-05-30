США и Япония ускорят совместное производство ракетных систем

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и глава Пентагона Пит Хегсет договорились об ускорении совместного производства передовых ракетных систем, сообщила в субботу газета The Japan Times.

В ходе встречи, состоявшейся на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, стороны обсудили ряд инициатив по наращиванию военного потенциала на фоне обеспокоенности по поводу растущей военной мощи Китая, отмечает издание.

В частности, Япония и США будут расширять производство усовершенствованных ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA, а также ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM для оснащения истребителей.

"В условиях растущего мирового спроса на ракеты сотрудничество в оборонной промышленности стало одним из важнейших вопросов для японо-американского альянса", - заявил Коидзуми журналистам.

В ходе обсуждений Козуми и Хегсет также затронули вопросы сотрудничества с другими союзниками и партнерами.

Как отмечает японское министерство обороны, Япония, США и Австралия договорились о разработке новой интегрированной системы обмена информацией в области противовоздушной и противоракетной обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. Система TRISHIP призвана укрепить возможности скоординированного реагирования и улучшить ситуационную осведомленность в режиме реального времени союзных сил.