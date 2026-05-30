Хегсет утверждает, что США контролируют ситуацию в Ормузском проливе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Пит Хегсет в субботу заявил, что несмотря на заявления Тегерана о контроле над Ормузским проливом, в действительности США владеют там обстановкой.

"Они хотят говорить, что они контролируют Ормузский пролив, но это делаем мы", - приводит CNN слова Хегсета.

Он вновь заявил, что США не позволят Ирану обладать ядерным оружием, и что американские войска готовы возобновить боевые действия в регионе.

В то же время Хегсет сказал, что переговоры развиваются в выгодном для США ключе.

Ранее в ходе выступления на форуме по безопасности в Сингапуре Хегсет сказал, что президент США Дональд Трамп проявляет терпение для достижения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном.

На форуме Хегсет также приветствовал роль Пакистана в диалоге США и Ирана и говорил об "истинной дружбе" между Вашингтоном и Исламабадом. В то же время министр назвал Индию "важнейшим столпом" в обеспечении регионального баланса в Южной Азии.

Накануне Минфин США обнародовал заявление, согласно которому соглашения с Ираном для прохождения судами Ормузского пролива, даже без уплаты пошлин, не являются законными. В ведомстве отметили, что платежи Корпусу стражей Исламской революции или правительству Ирана не дозволяются.

Ранее в субботу член президиума Исламского консультативного совета (парламента Ирана) Алиреза Салими заявил, что парламент в скором времени подтвердит планы Тегерана по контролю над Ормузским проливом, планируется принять закон по данной теме.