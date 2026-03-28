Хуситы выпустили вторую за день ракету по Израилю

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы запустили вторую за день ракету по Израилю, сообщает CNN.

"Поддерживаемое Ираном повстанческое движение выпустило крылатую ракету по Израилю", - информирует телеканал со ссылкой на источник в израильских службах безопасности.

По информации CNN, эта ракета была перехвачена, равно как и запущенная утром.

Ранее в субботу хуситы взяли на себя ответственность за нанесение ракетного удара по Израилю. Этот удар по стране с их стороны стал первым с начала конфликта на Ближнем Востоке.