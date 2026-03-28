Иран провел седьмой за день ракетный залп по Израилю

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные заявили о седьмой за день волне ракетных обстрелов из Ирана, сообщают ближневосточные СМИ.

О последствиях этого ракетного удара пока не сообщается.

Газета The Times of Israel в свою очередь пишет, что Израиль одновременно подвергается ракетному обстрелу и из Ливана - со стороны движения "Хезболла". В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что "Хезболла" недавно запустила пять ракет в направлении Галилеи, все они были перехвачены.

На данный момент данных о пострадавших из-за обстрелов нет.

Ранее йеменские хуситы запустили вторую за день ракету по Израилю.