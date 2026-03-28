"Хезболла" запустила 250 ракет и снарядов по израильским военным за последние сутки

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Бойцы движения "Хезболла" за последние сутки запустили около 250 снарядов и ракет из Ливана по израильским военнослужащим, сообщает в субботу Associated Press.

"Большинство обстрелов были нацелены на израильских военных, действующих на юге Ливана, и только 23 снарядов пересекли границу с Израилем", - информирует агентство со ссылкой на израильского военного чиновника.

По информации AP, за последние два дня по меньшей мере девять солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения, двое из них - тяжелые.