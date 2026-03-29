Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 марта

БПЛА атаковали Ленинградскую область, США сообщили об уничтоженных целях в Иране, в Дагестане частично восстановили электроснабжение после дождей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Над территорией Ленинградской области уничтожен 31 беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В порту Усть-Луга возник пожар, на месте работают спасатели.

- В России не выявлено ни одного случая заражения вариантом COVID-19 BA.3.2, известным как "Цикада". По данным Роспотребнадзора, этот субвариант Омикрона заметно отличается генетически от других распространённых штаммов, однако информации о том, что он вызывает более тяжёлое течение заболевания, нет.

- Над Московской областью за ночь сбили 5 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

- Американские войска с начала операции уничтожили более 11 тыс. целей на территории Ирана, сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM). Среди поражённых объектов — более 150 иранских военных кораблей. ВВС США увеличили число стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress в Британии до 23 единиц.

- В Дагестане удалось восстановить электроснабжение более чем у половины пострадавших от дождей абонентов. В Буйнакске была объявлена угроза оползней.

- Бойцы движения "Хезболла" запустили около 250 снарядов и ракет из Ливана по израильским военнослужащим, сообщает Associated Press. По информации AP, за последние два дня по меньшей мере девять солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения, двое из них - тяжелые.