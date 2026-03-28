Поиск

ВВС США увеличили число стратегических бомбардировщиков в Британии до 23 единиц

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили на британскую авиабазу Фэрфорд для участия в операциях по нанесению ударов по Ирану еще два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты прибыли в Англию в субботу после трансатлантического перелета с авиабазы "Барксдейл" в штате Луизиана. В четверг туда также были переброшены три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота.

Теперь в Британии размещены уже 23 американских тяжелых бомбардировщика, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Эти стратегические бомбардировщики ежедневно совершают налеты на цели в Иране. Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным и крупным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

Хроника 28 февраля – 29 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
B-52H Stratofortress США ВВС США Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

