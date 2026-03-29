США перебросили на Ближний Восток еще одну группу истребителей F-35C

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в воскресенье перебросили на Ближний Восток еще одну группу из четырех стелс-истребителей пятого поколения F-35C Корпуса морской пехоты США, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где они временно находились после перелета из США. Истребители приземлились на авиабазе Овда в Израиле.

В четверг на Ближний Восток были отправлены первые четыре таких самолета. Еще два F-35C в Англии ожидают вылета в регион.

В начале недели ВВС США также разместили на авиабазе Овда в Израиле дополнительно эскадрилью из 12 истребителей F-16. Там с начала операции против Ирана находится эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает около 250 самолетов. Самым крупным ее сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10. Истребители также размещены на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии и на авианосце USS Abraham Lincoln.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские военные самолеты совершили уже свыше 11 тыс. боевых вылетов с сначала операции против Ирана.

Также ВВС США увеличили число стратегических бомбардировщиков в Британии до 23 единиц.