СМИ узнали, что США ведут подготовку к нескольким неделям сухопутной операции в Иране

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министерство войны США прорабатывает план, предусматривающий несколько недель наземных боевых действий на территории Ирана, сообщает The Washington Post (WP).

"По словам американских официальных лиц, Пентагон готовится к наземным операциям в Иране, которые продлятся недели", - информирует издание.

Источники добавили, что о полноценном вторжении в Иран речь не идет; скорее действия США ограничатся рейдами, которые будут вести силы специальных операций и обычные пехотные подразделения.

Собеседники отметили, что за последний месяц в администрации США обсуждали возможный захват иранского остров Харк - ключевого узла для обеспечения нефтяного экспорта Ирана. Также изучался вариант с рейдами в прибрежных районах у Ормузского пролива с целью поиска и уничтожения вооружений, которое могло бы угрожать ВМС и коммерческому судоходству. Один из источников заверил, что выполнение целей может занять "недели, а не месяцы". Другой источник обозначил временные рамки возможной операции как "пару месяцев".

Ранее на этой неделе CNN сообщал со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными американской разведки, что Иран в последние недели размещает дополнительные подразделения военных и средства ПВО на острове Харк в Персидском заливе, готовясь к возможной военной операции США по его захвату.