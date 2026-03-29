СМИ узнали, что США ведут подготовку к нескольким неделям сухопутной операции в Иране

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министерство войны США прорабатывает план, предусматривающий несколько недель наземных боевых действий на территории Ирана, сообщает The Washington Post (WP).

"По словам американских официальных лиц, Пентагон готовится к наземным операциям в Иране, которые продлятся недели", - информирует издание.

Источники добавили, что о полноценном вторжении в Иран речь не идет; скорее действия США ограничатся рейдами, которые будут вести силы специальных операций и обычные пехотные подразделения.

Собеседники отметили, что за последний месяц в администрации США обсуждали возможный захват иранского остров Харк - ключевого узла для обеспечения нефтяного экспорта Ирана. Также изучался вариант с рейдами в прибрежных районах у Ормузского пролива с целью поиска и уничтожения вооружений, которое могло бы угрожать ВМС и коммерческому судоходству. Один из источников заверил, что выполнение целей может занять "недели, а не месяцы". Другой источник обозначил временные рамки возможной операции как "пару месяцев".

Ранее на этой неделе CNN сообщал со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными американской разведки, что Иран в последние недели размещает дополнительные подразделения военных и средства ПВО на острове Харк в Персидском заливе, готовясь к возможной военной операции США по его захвату.

Хроника 28 февраля – 29 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 марта

ВВС США увеличили число стратегических бомбардировщиков в Британии до 23 единиц

 ВВС США увеличили число стратегических бомбардировщиков в Британии до 23 единиц

Грузовик с 12 тоннами шоколадок KitKat украли по пути из Италии в Польшу

 Грузовик с 12 тоннами шоколадок KitKat украли по пути из Италии в Польшу

Что произошло за день: суббота, 28 марта

Спасенный в Балтийском море в Германии кит вновь застрял на мелководье

 Спасенный в Балтийском море в Германии кит вновь застрял на мелководье

Десантный корабль ВМС США Tripoli с морской пехотой на борту прибыл на Ближний Восток

Несколько десятков человек останутся на АЭС "Бушер" обеспечивать сохранность и работу оборудования

 Несколько десятков человек останутся на АЭС "Бушер" обеспечивать сохранность и работу оборудования

Работа порта в Омане приостановлена после удара беспилотника

 Работа порта в Омане приостановлена после удара беспилотника

Лихачев сообщил, что ситуация на АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшаться

В МИД РФ призвали прекратить атаки на мирные атомные объекты в Иране
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1167 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8839 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
