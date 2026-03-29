В Иране заявили, что США под прикрытием предложений о переговорах готовят наземную операцию

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - США заявляют о желании вести переговоры с Тегераном, но на самом деле ведут приготовления к сухопутной операции, заявил в воскресенье спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

"Враг публично направляет послания о переговорах, а тайным образом планирует наземную операцию", - приводит Al Jazeera слова Галибафа.

Он отметил, что тем не менее, иранские военные готовы к противостоянию американским войскам.

По словам спикера, Иран ведет долгую и сложную борьбу, в которой в итоге одержит верх. Галибаф пообещал, что Иран не прекратит ракетные удары.

Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в пятницу 31-й экспедиционный батальон морской пехоты на десантных кораблях амфибийно-десантной группы, возглавляемой универсальным авианесущим десантным кораблем USS Tripoli, прибыл на Ближний Восток. По данным газеты The Wall Street Journal, после этого примерно через два дня десантные корабли с морпехами на борту должны выйти в район Ормузского пролива.