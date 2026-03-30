Глава CENTCOM обсудил начальником Генштаба ЦАХАЛ ход операции против Ирана
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в воскресенье провел необъявленную встречу с начальником Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими высокопоставленными израильскими генералами, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный израильский источник.
По его словам, на встрече обсуждались совместные действия в ходе военной операции против Ирана. Особое внимание было уделено предпринимаемым усилиям по ликвидации иранской промышленной базы по производству вооружений.
Накануне представитель ЦАХАЛ Эффи Дефрин заявил, что Израиль в ближайшие дни может завершить нанесение массированных ударов по ключевым объектам военной промышленности Ирана.
"В течение нескольких дней военные завершат нанесение ударов по всем критически важным объектам военной промышленности Ирана", - сказал Дефрин.
"Это означает, что мы уничтожим большую часть мощностей по производству военной продукции, и режиму потребуется много времени, чтобы восстановить их", - подчеркнул он.
Израильские ВВС к настоящему моменту нанесли удары по 70% объектов иранской военной промышленности. По оценке Армии обороны Израиля, военные вскоре уничтожат уже примерно 90% ключевых иранских предприятий, производящих вооружения.