Глава CENTCOM обсудил начальником Генштаба ЦАХАЛ ход операции против Ирана

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в воскресенье провел необъявленную встречу с начальником Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими высокопоставленными израильскими генералами, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный израильский источник.

По его словам, на встрече обсуждались совместные действия в ходе военной операции против Ирана. Особое внимание было уделено предпринимаемым усилиям по ликвидации иранской промышленной базы по производству вооружений.

Накануне представитель ЦАХАЛ Эффи Дефрин заявил, что Израиль в ближайшие дни может завершить нанесение массированных ударов по ключевым объектам военной промышленности Ирана.

"В течение нескольких дней военные завершат нанесение ударов по всем критически важным объектам военной промышленности Ирана", - сказал Дефрин.

"Это означает, что мы уничтожим большую часть мощностей по производству военной продукции, и режиму потребуется много времени, чтобы восстановить их", - подчеркнул он.

Израильские ВВС к настоящему моменту нанесли удары по 70% объектов иранской военной промышленности. По оценке Армии обороны Израиля, военные вскоре уничтожат уже примерно 90% ключевых иранских предприятий, производящих вооружения.

Израиль Иран США ЦАХАЛ
 Макрон осудил запрет латинскому патриарху Иерусалима совершить мессу в Храме Гроба Господня

 Папа римский заявил, что Бог игнорирует молитвы лидеров, "у которых руки в крови"

 Премьер Финляндии заявил, что сбитые близ границы с РФ дроны могли быть украинскими

 Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });