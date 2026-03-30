Уолл-стрит снизилась в пятницу на 1,7-2,2%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, внимание инвесторов было сосредоточено на ближневосточном конфликте.

Президент США Дональд Трамп вновь отложил атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру, однако очередные удары в регионе ограничили поток танкеров в Ормузском проливе, пишет Trading Economics. По информации The Wall Street Journal, Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще до 10 тыс. солдат.

Скачок цен на энергоносители в этом месяце уже снизил ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в текущем году, а война усилила стагфляционные риски для американской экономики.

Эти риски еще больше выросли после новостей о том, что Китай начал два расследования в отношении торговых практик США.

Между тем член совета управляющих ФРС Майкл Барр считает, что американский центробанк находится в хорошем положении, чтобы удерживать ключевую процентную ставку на текущем уровне, тем самым дав себе больше времени для оценки инфляционных рисков.

Устойчивое нахождение инфляции на уровне выше целевых 2% грозит тем, что сырьевой шок станет крупной проблемой, а не просто разовым неблагоприятным событием, заявила в ходе конференции в Сан-Франциско президент Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон.

По ее мнению, выросли риски как для инфляции, так и для экономического роста, но рынок труда хрупок и не разгоняет рост цен.

Акции нефтяной Exxon Mobil подорожали вслед за нефтью на 3,4% по итогам торгов, ConocoPhillips - на 0,4%, Chevron Corp. - на 1,6%, Occidental Petroleum - на 1,5%, Devon Energy - на 1,4%.

Ведущие банки снизили рыночную стоимость: JPMorgan Chase & Co. - на 3%, Wells Fargo - на 2,3%, Goldman Sachs Group - на 2,4%, Citigroup Inc. - на 4,5%, Bank of America Corp. - на 2,6%.

Бумаги ряда крупных технологических компаний также существенно подешевели: Microsoft Corp. - на 2,5%, Nvidia Corp. - на 2,2%, Amazon.com Inc. - на 4%, Tesla - на 2,8%, Apple Inc. - на 1,6%.

Котировки акций Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) упали на 4% после новостей о том, что она возьмет на себя все расходы на строительство энергетической инфраструктуры для своего масштабного дата-центра стоимостью $27 млрд на севере Луизианы.

Цена бумаг Entergy Corp., в которую входит будущий оператор этой инфраструктуры Entergy Louisiana, подскочила на 6,8%.

Капитализация United Airlines Holdings сократилась на 4,6% после новостей о том, что авиакомпания впервые за шесть лет повысит зарплаты бортпроводникам, а через пять лет они достигнут максимальных в отрасли $100 в час.

Акции Burford Capital рухнули почти вдвое после того, как апелляционный суд освободил Аргентину от выплаты $16,1 млрд акционерам национализированной YPF, иск которых финансировала эта компания в расчете на значительную долю компенсации.

Рыночная стоимость работающей в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks упала на 6% на опасениях того, что новая ИИ-модель Anthropic заберет у нее часть рынка.

Круизный оператор Norwegian Cruise Line уменьшил капитализацию на 6,9% после новостей о масштабных перестановках в совете директоров, включая передачу обязанностей его председателя Джону Чидси в дополнение к занимаемой им должности главного исполнительного директора.

Цена акций конкурирующей Carnival Corp. снизилась на 4,3% из-за ее слабого финпрогноза.

Brown-Forman Corp., производитель виски Jack Daniel's, нарастил рыночную стоимость на 5,6% после новостей о рассмотрении возможности его покупки французской компанией Pernod Ricard.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу снизился на 1,73% - до 45166,64 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,67% - до 6368,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 2,15% и закрылся на отметке 20948,36 пункта.