Уолл-стрит снизилась в пятницу на 1,7-2,2%

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, внимание инвесторов было сосредоточено на ближневосточном конфликте.

Президент США Дональд Трамп вновь отложил атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру, однако очередные удары в регионе ограничили поток танкеров в Ормузском проливе, пишет Trading Economics. По информации The Wall Street Journal, Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще до 10 тыс. солдат.

Скачок цен на энергоносители в этом месяце уже снизил ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в текущем году, а война усилила стагфляционные риски для американской экономики.

Эти риски еще больше выросли после новостей о том, что Китай начал два расследования в отношении торговых практик США.

Между тем член совета управляющих ФРС Майкл Барр считает, что американский центробанк находится в хорошем положении, чтобы удерживать ключевую процентную ставку на текущем уровне, тем самым дав себе больше времени для оценки инфляционных рисков.

Устойчивое нахождение инфляции на уровне выше целевых 2% грозит тем, что сырьевой шок станет крупной проблемой, а не просто разовым неблагоприятным событием, заявила в ходе конференции в Сан-Франциско президент Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон.

По ее мнению, выросли риски как для инфляции, так и для экономического роста, но рынок труда хрупок и не разгоняет рост цен.

Акции нефтяной Exxon Mobil подорожали вслед за нефтью на 3,4% по итогам торгов, ConocoPhillips - на 0,4%, Chevron Corp. - на 1,6%, Occidental Petroleum - на 1,5%, Devon Energy - на 1,4%.

Ведущие банки снизили рыночную стоимость: JPMorgan Chase & Co. - на 3%, Wells Fargo - на 2,3%, Goldman Sachs Group - на 2,4%, Citigroup Inc. - на 4,5%, Bank of America Corp. - на 2,6%.

Бумаги ряда крупных технологических компаний также существенно подешевели: Microsoft Corp. - на 2,5%, Nvidia Corp. - на 2,2%, Amazon.com Inc. - на 4%, Tesla - на 2,8%, Apple Inc. - на 1,6%.

Котировки акций Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) упали на 4% после новостей о том, что она возьмет на себя все расходы на строительство энергетической инфраструктуры для своего масштабного дата-центра стоимостью $27 млрд на севере Луизианы.

Цена бумаг Entergy Corp., в которую входит будущий оператор этой инфраструктуры Entergy Louisiana, подскочила на 6,8%.

Капитализация United Airlines Holdings сократилась на 4,6% после новостей о том, что авиакомпания впервые за шесть лет повысит зарплаты бортпроводникам, а через пять лет они достигнут максимальных в отрасли $100 в час.

Акции Burford Capital рухнули почти вдвое после того, как апелляционный суд освободил Аргентину от выплаты $16,1 млрд акционерам национализированной YPF, иск которых финансировала эта компания в расчете на значительную долю компенсации.

Рыночная стоимость работающей в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks упала на 6% на опасениях того, что новая ИИ-модель Anthropic заберет у нее часть рынка.

Круизный оператор Norwegian Cruise Line уменьшил капитализацию на 6,9% после новостей о масштабных перестановках в совете директоров, включая передачу обязанностей его председателя Джону Чидси в дополнение к занимаемой им должности главного исполнительного директора.

Цена акций конкурирующей Carnival Corp. снизилась на 4,3% из-за ее слабого финпрогноза.

Brown-Forman Corp., производитель виски Jack Daniel's, нарастил рыночную стоимость на 5,6% после новостей о рассмотрении возможности его покупки французской компанией Pernod Ricard.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу снизился на 1,73% - до 45166,64 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,67% - до 6368,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 2,15% и закрылся на отметке 20948,36 пункта.

Трамп не против поставок нефти Кубе любой страной, в том числе Россией

Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла

 Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла

Трамп признал, что хотел бы "забрать нефть" в Иране

США позволили российскому нефтяному танкеру пройти на Кубу

 США позволили российскому нефтяному танкеру пройти на Кубу

ВВС Израиля за день сбросили более 120 бомб на объекты военной промышленности Ирана

 ВВС Израиля за день сбросили более 120 бомб на объекты военной промышленности Ирана

Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

Макрон осудил запрет латинскому патриарху Иерусалима совершить мессу в Храме Гроба Господня

 Макрон осудил запрет латинскому патриарху Иерусалима совершить мессу в Храме Гроба Господня

Папа римский заявил, что Бог игнорирует молитвы лидеров, "у которых руки в крови"

 Папа римский заявил, что Бог игнорирует молитвы лидеров, "у которых руки в крови"

В Иране заявили об атаке на базу в Иордании, где развернуты американские военные
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1196 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8844 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
