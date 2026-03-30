Около 500 учеников и студентов колледжей будут участвовать в итоговом межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Почти 500 школьников старше 14 лет и студентов колледжей из 74 регионов примут участие в итоговых испытаниях межрегионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который продлится до 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Там уточнили, что соревнования будут проводиться по 38 компетенциям, включая проектирование нейроинтерфейсов, управление моторвагонным подвижным составом и сити-фермерство.

Соревнования пройдут на площадках 19 столичных колледжей: так, во флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево" участники продемонстрируют навыки работы с металлом и умение грамотно использовать технологии обработки, а в Первом московском образовательном комплексе конкурсанты проявят себя в области проектирования одежды, создав виртуальные образцы в программах для 3D-моделирования, визуализации тканей и подборки цветов.

За ходом итогового межрегионального этапа чемпионата будут наблюдать более 600 представителей профессиональных сообществ из разных регионов России, а именно эксперты и руководители групп оценки, контролирующие соблюдение правил.

В проведении чемпионата также ежегодно участвуют партнеры столичных колледжей - ведущие работодатели города, в том числе ОАО "Российские железные дороги", госкорпорации "Росатом", "Роскосмос", "Ростех" и другие.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });