Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьера на выборах в парламент в июне

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьера от возглавляемой им партии "Гражданский договор" на предстоящих в июне парламентских выборах.

"Завершились и подведены итоги двух туров внутренних выборов партии "Гражданский договор". Благодарю всех моих друзей по партии за оказанное мне очередное доверие, за оказанную честь возглавить избирательный список партии "Гражданский договор" и стать кандидатом на пост премьер-министра Республики Армения", - написал Пашинян в соцсети.

Парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня.

Армения – парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила будет иметь право на избрание премьер-министра республики.

