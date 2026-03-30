Саудовскую Аравию атаковали несколько ракет и беспилотников

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия перехватила несколько ракет и беспилотников, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на министерство обороны страны.

"Министерство обороны Саудовской Аравии объявило об обнаружении и уничтожении крылатой ракеты, а также пяти баллистических ракет, нацеленных на Восточную провинцию", - передает телеканал.

Кроме того, по данным Минобороны Саудовской Аравии, "за последние несколько часов было перехвачено и уничтожено 15 беспилотников".

В сообщении военного ведомства говорится также о запуске семи баллистических ракет в направлении Эр-Рияда. "Две ракеты были перехвачены, одна уничтожена, а остальные четыре упали в Персидском заливе и в незаселенных районах", - отмечается в публикации.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });