Саудовскую Аравию атаковали несколько ракет и беспилотников

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия перехватила несколько ракет и беспилотников, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на министерство обороны страны.

"Министерство обороны Саудовской Аравии объявило об обнаружении и уничтожении крылатой ракеты, а также пяти баллистических ракет, нацеленных на Восточную провинцию", - передает телеканал.

Кроме того, по данным Минобороны Саудовской Аравии, "за последние несколько часов было перехвачено и уничтожено 15 беспилотников".

В сообщении военного ведомства говорится также о запуске семи баллистических ракет в направлении Эр-Рияда. "Две ракеты были перехвачены, одна уничтожена, а остальные четыре упали в Персидском заливе и в незаселенных районах", - отмечается в публикации.