В порту Хайфы начался пожар после удара по танкеру

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул в порту Хайфы на севере Израиля после того, как на него совершили ракетную атаку, сообщает в понедельник The Times of Israel.

В Управлении пожарной охраны и службы спасения заявили, что находящийся в гавани танкер получил прямое попадание, после чего на нем и в одном из промышленных построек начался пожар. Пожарные в данный момент пытаются сдержать дальнейшее распространение огня.

Глава Минэнерго Израиля Эли Коэн заявил, что атака не нанесла ущерба производственным объектам, не повлияет на поставки топлива. В министерстве по охране окружающей среды добавили, что угрозы утечки вредных веществ из-за этого инцидента нет.

В свою очередь ливанское движение "Хезболла" объявило, что ее силы атаковали при помощи ракет базу ВМС в Хайфе.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
