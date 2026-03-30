В Иране обсуждают возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Парламент Ирана обсуждает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Эта проблема обсуждается и в парламенте, и в обществе. Это важный вопрос, имеющий долгосрочные последствия, ответ на него не так прост", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Багаи, в иранском обществе сомневаются в целесообразности членства в этом договоре, поскольку крупнейшие державы препятствуют Тегерану осуществлять закрепленные в нем права.

"Если членство в этом договоре сводится просто к названию или клочку бумаги, и если Иран не только не может воспользоваться этими правами, но и подвергается агрессии, то какой смысл в таком членстве?" - сказал он.

В то же время, отметил Багаи, Иран продолжает придерживаться обязательств, установленных ДНЯО. Он повторил официальную позицию Тегерана об отсутствии намерений разрабатывать ядерное оружие.