В Иране обсуждают возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Парламент Ирана обсуждает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Эта проблема обсуждается и в парламенте, и в обществе. Это важный вопрос, имеющий долгосрочные последствия, ответ на него не так прост", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Багаи, в иранском обществе сомневаются в целесообразности членства в этом договоре, поскольку крупнейшие державы препятствуют Тегерану осуществлять закрепленные в нем права.

"Если членство в этом договоре сводится просто к названию или клочку бумаги, и если Иран не только не может воспользоваться этими правами, но и подвергается агрессии, то какой смысл в таком членстве?" - сказал он.

В то же время, отметил Багаи, Иран продолжает придерживаться обязательств, установленных ДНЯО. Он повторил официальную позицию Тегерана об отсутствии намерений разрабатывать ядерное оружие.

Иран
В марте 80% проходивших Ормузский пролив танкеров принадлежали Ирану или дружественным ему странам

Командующий ВМС КСИР скончался от ранений

В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });