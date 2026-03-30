Иордания вводит меры энергосбережения и сокращает госрасходы из-за конфликта в регионе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Иордании Джафар Хассан издал распоряжение о необходимости рационализировать потребление энергии и государственные расходы в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает в понедельник Al Arabiya.

Распоряжение включает запрет на использование государственных автомобилей в личных целях и в нерабочее время, а также запрет на использование кондиционеров и обогревателей во всех государственных учреждениях и ведомствах.

Также Иордания приостанавливает на два месяца все зарубежные поездки официальных лиц, делегаций и комитетов. Исключения могут быть сделаны только при наличии весомых причин и предварительного одобрения премьер-министра.

Правительство Иордании также приостанавливает прием официальных делегаций и сокращает расходы на банкеты.