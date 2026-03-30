Китай провел успешный запуск новой коммерческой ракеты "Лицзянь-2"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Новая китайская коммерческая ракета "Лицзянь-2" (Kinetica-2) в понедельник совершила свой первый успешный испытательный полет, в рамках которого на орбиту были выведены три тестовых спутника, сообщил телеканал CCTV.

Запуск ракеты "Лицзянь-2" компании CAS Space, которая является дочерним предприятием Академии наук Китая, был осуществлен со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 19:00 по пекинскому времени (в 14:00 по Москве). Спутники после отделения от носителя вышли на заданную орбиту.

Ракета "Лицзянь-2" весит 625 тонн. Её высота достигает 52 метра, ширина - 4,2 метра. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом до 12 тонн и до 8 тонн на солнечно-синхронную орбиту.