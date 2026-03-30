ЕС выделит 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник, что утвердила рабочую программу на сумму 1,5 млрд евро для развития европейской и украинской оборонной промышленности.

"Принятие рабочей программы в рамках Программы европейской оборонной промышленности (EDIP) представляет собой ключевой шаг в укреплении оборонного потенциала Европы. Эта инициатива демонстрирует нашу приверженность инновациям, сотрудничеству и укреплению технологической базы, необходимой для решения текущих и будущих задач", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Она отметила, что в Брюсселе рассчитывают "на тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить эффективное и результативное достижение целей программы".

В Брюсселе напомнили, что EDIP "решает насущные проблемы европейской обороны и безопасности путем наращивания производственных мощностей, укрепления сотрудничества с Украиной, увеличения совместных европейских закупок и развития европейских оборонных проектов, представляющих взаимный интерес".

В сообщении ЕК уточняется, что более 700 млн евро будут направлены на увеличение производства "ключевых оборонных компонентов и продукции, включая системы противодействия беспилотникам, ракеты и боеприпасы".

В том числе 260 млн евро выделяются в рамках Инструмента поддержки Украины EDIP, "которые помогут восстановить и модернизировать оборонно-технологическую и промышленную базу Украины путем инвестирования в совместные проекты, увеличивающие производственные мощности как на Украине, так и в Европе".

В рамках программы "Европейские оборонные проекты общего интереса" будет выделено 325 млн евро "на запуск и реализацию амбициозных совместных промышленных проектов". Эти проекты открыты для Норвегии и Украины.

EDIP профинансирует на 240 млн евро совместные закупки государствами-членами и Норвегией оборонного оборудования, включая системы противодействия беспилотникам, противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземные и военно-морские боевые системы.

Оборонные стартапы, включая малые и средние предприятия и компании, получат 100 млн евро в виде акционерной поддержки. И еще 35,3 млн евро будут выделены на поддержку новой программы оборонных инноваций как для украинской, так и европейской промышленности, сообщила Еврокомиссия.