Поиск

ЕС выделит 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник, что утвердила рабочую программу на сумму 1,5 млрд евро для развития европейской и украинской оборонной промышленности.

"Принятие рабочей программы в рамках Программы европейской оборонной промышленности (EDIP) представляет собой ключевой шаг в укреплении оборонного потенциала Европы. Эта инициатива демонстрирует нашу приверженность инновациям, сотрудничеству и укреплению технологической базы, необходимой для решения текущих и будущих задач", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Она отметила, что в Брюсселе рассчитывают "на тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить эффективное и результативное достижение целей программы".

В Брюсселе напомнили, что EDIP "решает насущные проблемы европейской обороны и безопасности путем наращивания производственных мощностей, укрепления сотрудничества с Украиной, увеличения совместных европейских закупок и развития европейских оборонных проектов, представляющих взаимный интерес".

В сообщении ЕК уточняется, что более 700 млн евро будут направлены на увеличение производства "ключевых оборонных компонентов и продукции, включая системы противодействия беспилотникам, ракеты и боеприпасы".

В том числе 260 млн евро выделяются в рамках Инструмента поддержки Украины EDIP, "которые помогут восстановить и модернизировать оборонно-технологическую и промышленную базу Украины путем инвестирования в совместные проекты, увеличивающие производственные мощности как на Украине, так и в Европе".

В рамках программы "Европейские оборонные проекты общего интереса" будет выделено 325 млн евро "на запуск и реализацию амбициозных совместных промышленных проектов". Эти проекты открыты для Норвегии и Украины.

EDIP профинансирует на 240 млн евро совместные закупки государствами-членами и Норвегией оборонного оборудования, включая системы противодействия беспилотникам, противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземные и военно-морские боевые системы.

Оборонные стартапы, включая малые и средние предприятия и компании, получат 100 млн евро в виде акционерной поддержки. И еще 35,3 млн евро будут выделены на поддержку новой программы оборонных инноваций как для украинской, так и европейской промышленности, сообщила Еврокомиссия.

ЕК ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });