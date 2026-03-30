ЕС продлил на год санкции за нарушения прав человека в Иране

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о продлении санкционного режима за нарушения прав человека в Иране до апреля 2027 года.

"Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры ЕС в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране до 13 апреля 2027 года. Эти меры включают запрет на поездки и замораживание активов, а также запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций", - говорится в опубликованном сообщении Совета ЕС.

Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства лицам и организациям, включенным в список. В контексте пересмотра санкций Совет решил не продлевать включение в список одного умершего лица.

"В настоящее время список включает в себя в общей сложности 262 физических лица и 53 организации", - сообщили в Брюсселе.