NASA начало обратный отсчет до старта пилотируемой лунной мисси "Артемида-2"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - NASA начало 50-часовой обратный отсчет времени до старта американской пилотируемой лунной миссии Artemis II, которая запланирована на 1 апреля, заявила директор запуска Чарли Блэквелл-Томпсон.

"Я рада сообщить, что наш обратный отсчет только что начался", - сказала Блэквелл-Томпсон на пресс-конференции в NASA.

"Наша команда очень усердно работала, чтобы довести нас до этого момента, - отметила она. - Безусловно, все указывает на то, что сейчас мы находимся в отличной, превосходной форме".

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion была установлена на стартовой площадке 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде еще 20 марта.

Запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне планируется 1 апреля в 18:24 по времени Восточного побережья США (2 апреля в 01:24 по Москве). На данный момент прогноз погоды на 80% благоприятствует его проведению.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, должен пролететь на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Продолжительность полета составит 10 дней.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion в беспилотном режиме в рамках миссии Artemis I был осуществлен в ноябре 2022 года.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });