Что случилось этой ночью: пятница, 15 мая

Атака БПЛА на Рязань, заявления Трампа по Ирану и Китаю, победа Медведева в четвертьфинале Masters

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Три человека погибли, 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязань. Повреждены два многоэтажных дома, а также одно из промпредприятий. В городе развернуты пункты временного размещения, ведется разбор поврежденных конструкций.

- Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объект инфраструктуры, автобус и автомобиль. Люди не пострадали.

- Дональд Трамп заявил, что военные действия против Ирана продолжатся. "Военное уничтожение" Тегерана он назвал одним из достижений своей администрации за 16 месяцев работы.

- Глава CENTCOM Брэд Купер на слушаниях в Сенате назвал "недостоверной" информацию о том, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала. Главную опасность для США, по его словам, представляют иранские БПЛА.

- Китай рассматривает возможность покупки американской нефти, заявил Трамп в интервью Fox News. Он также выразил мнение, что Пекин разделяет позицию Вашингтона и не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия.

- Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге отклонил ходатайство о досрочном освобождении экс-командующего главным штабом армии боснийских сербов Ратко Младича.

- Российский теннисист Даниил Медведев победил испанца Мартина Ландалусе в четвертьфинале турнира категории Masters в Риме. Результат – 1:6, 6:4, 7:5 в пользу россиянина.

