Трамп считает, что Китай не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия

По словам президента США, Пекин пообещал не предоставлять военную технику Тегерану и предложил помощь в урегулировании ситуации, заявил президент США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин согласен с ним относительно иранской ядерной проблемы.

"Я не думаю, что Китай хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие", - сказал Трамп в интервью Fox News.

По словам американского президента, лидер КНР пообещал не предоставлять военную технику Ирану.

"Он (Си Цзиньпин - ИФ) сказал, что не собирается предоставлять военную технику. Это громкое заявление. (...) Сказано очень убедительно", - отметил Трамп.

Кроме того, как сообщил президент США, Си Цзиньпин предложил Вашингтону свою помощь в достижении договоренностей с Ираном.

"Он (председатель КНР - ИФ) сказал, что, если я могу быть чем-то полезен, я бы хотел помочь", - сказал Трамп.

Он в очередной раз заявил, что Иран должен заключить сделку. "Любой здравомыслящий человек заключил бы сделку, но они могут быть сумасшедшим", - сказал американский лидер.

Хроника 28 февраля – 15 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин Иран ядерное оружие
