Глава CENTCOM не считает, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, назвал "недостоверными данными" информацию о том, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала.

По его словам, американские военные "достигли всех своих целей в Иране менее чем за 40 дней военной операции", в том числе значительно ослабили способности Тегерана проецировать свою мощь на Ближнем Востоке.

"Сегодня Иран больше не способен проводить массированные и масштабные атаки", - сказал Купер. "Более того, с разрушенной на 90% оборонно-промышленной базой Иран не сможет восстановиться в течение многих лет", - добавил он.

Адмирал отметил, в ноябре и декабре прошлого года США начали наблюдать рост возможностей и намерений Ирана производить больше баллистических ракет. Это представляло "очень значительный риск как для партнеров, так и для нас самих", сказал он.

Купер также заявил, что "в ходе американской военной операции основные региональные марионетки страны - ХАМАС, Хезболла и хуситы - были отрезаны от поставок оружия и поддержки со стороны Тегерана".

Глава CENTCOM высоко оценил поддержку, оказанную США арабскими и ближневосточными союзников. Он особо выделил ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль за их помощь и способности защитить свои страны.

"Но были и несколько" стран, которые были "не самыми лучшими" партнерами, сказал он, не вдаваясь в подробности.