Поиск

Глава CENTCOM не считает, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, назвал "недостоверными данными" информацию о том, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала.

В миреВМС США перехватили 70 связанных с Ираном торговых судов с начала блокадыЧитать подробнее

По его словам, американские военные "достигли всех своих целей в Иране менее чем за 40 дней военной операции", в том числе значительно ослабили способности Тегерана проецировать свою мощь на Ближнем Востоке.

"Сегодня Иран больше не способен проводить массированные и масштабные атаки", - сказал Купер. "Более того, с разрушенной на 90% оборонно-промышленной базой Иран не сможет восстановиться в течение многих лет", - добавил он.

Адмирал отметил, в ноябре и декабре прошлого года США начали наблюдать рост возможностей и намерений Ирана производить больше баллистических ракет. Это представляло "очень значительный риск как для партнеров, так и для нас самих", сказал он.

Купер также заявил, что "в ходе американской военной операции основные региональные марионетки страны - ХАМАС, Хезболла и хуситы - были отрезаны от поставок оружия и поддержки со стороны Тегерана".

Глава CENTCOM высоко оценил поддержку, оказанную США арабскими и ближневосточными союзников. Он особо выделил ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль за их помощь и способности защитить свои страны.

"Но были и несколько" стран, которые были "не самыми лучшими" партнерами, сказал он, не вдаваясь в подробности.

США CENTCOM Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава CENTCOM не считает, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала

Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

 Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

Что произошло за день: четверг, 14 мая

Трамп заявил об обещании Си Цзиньпина не отправлять военную помощь Ирану

Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины

 Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины

Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток

 Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток

США продали 30-летние госбонды с доходностью выше 5% впервые с 2007 года

 США продали 30-летние госбонды с доходностью выше 5% впервые с 2007 года

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Трамп и Си Цзиньпин выступили за открытие Ормузского пролива

Премьер Латвии подала в отставку

 Премьер Латвии подала в отставку
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2187 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9379 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов