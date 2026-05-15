ОАЭ планируют запустить нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ОАЭ намереваются запустить новый нефтепровод, который позволит экспортировать нефть без использования Ормузского пролива, в 2027 году, сообщает в пятницу "Аль-Арабийя".

В Абу-Даби отметили, что нефтепровод проложат к порту Эль-Фуджайра. Завершение проекта позволит госкомпании ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. нарастить поставки нефти в два раза.

В Эль-Фуджайру уже ведет нефтепровод, который позволяет ОАЭ транспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Ранее в связи с боевыми действиями в регионе Эль-Фуджайра не раз подвергалась ударам.