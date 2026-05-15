Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации

Президент США выразил надежду на крепкие отношения с Китаем

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия против Ирана продолжатся, а "военное уничтожение" Тегерана отнес к заслугам своей администрации.

Согласно заявлению американского лидера, опубликованному в соцсети Truth Social, Соединенные Штаты продемонстрировали миру за "16 впечатляющих месяцев правления администрации Трампа" "невероятный подъем".

Среди заслуг своей администрации он назвал "военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, военное уничтожение Ирана".

"Продолжение следует!" - заявил он относительно Ирана.

"Президент Си поздравил меня со столь значительными успехами за столь короткий промежуток времени", - сообщил Трамп.

Он подчеркнул, что два года назад, при президенте Джо Байдене, США были "страной в упадке".

"В этом я полностью согласен с президентом Си Цзиньпином! Но сейчас Соединенные Штаты - самая привлекательная страна в мире, и, надеюсь, наши отношения с Китаем будут крепче и лучше, чем когда-либо прежде", - заключил Трамп.

Президент США находится с визитом в Китае с 13 по 15 мая.