Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации
Президент США выразил надежду на крепкие отношения с Китаем
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия против Ирана продолжатся, а "военное уничтожение" Тегерана отнес к заслугам своей администрации.
Согласно заявлению американского лидера, опубликованному в соцсети Truth Social, Соединенные Штаты продемонстрировали миру за "16 впечатляющих месяцев правления администрации Трампа" "невероятный подъем".
Среди заслуг своей администрации он назвал "военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, военное уничтожение Ирана".
"Продолжение следует!" - заявил он относительно Ирана.
"Президент Си поздравил меня со столь значительными успехами за столь короткий промежуток времени", - сообщил Трамп.
Он подчеркнул, что два года назад, при президенте Джо Байдене, США были "страной в упадке".
"В этом я полностью согласен с президентом Си Цзиньпином! Но сейчас Соединенные Штаты - самая привлекательная страна в мире, и, надеюсь, наши отношения с Китаем будут крепче и лучше, чем когда-либо прежде", - заключил Трамп.
Президент США находится с визитом в Китае с 13 по 15 мая.