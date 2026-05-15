Рубио заявил, что позиция США относительно Тайваня остается неизменной

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон не изменил позицию по вопросу Тайваня после встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

"Политика США по вопросу Тайваня на текущий момент остается неизменной (...) Это было довольно последовательно во многих президентских администрациях и остается неизменным сейчас", - сказал Рубио.

Он отметил, что китайская сторона подняла этот вопрос в ходе переговоров, но он не занимал "видного места".

"Мы всегда четко выражаем свою позицию и переходим к другим темам", - подчеркнул госсекретарь.

Рубио критически отозвался о растущем военном давлении, с которым сталкивается Тайвань со стороны Китая.

"С нашей точки зрения, любое насильственное изменение статус-кво и сложившейся там ситуации было бы плохим для обеих стран", - заявил глава Госдепа.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время стартовавших в Пекине переговоров с президентом США Дональдом Трампом назвал вопрос Тайваня самым важным в отношениях двух стран.

"Тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях", - заявил Си Цзиньпин, его цитируют "Синьхуа" и CCTV.

Визит Трампа в Китай проходит с 13 по 15 мая.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а остров Тайвань остался под контролем партии Гоминьдан и под управлением Китайской Республики. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Госдеп США Марко Рубио Китай Тайвань
