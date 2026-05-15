В CENTCOM заявили, что иранские БПЛА представляют главную опасность для США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Современные иранские беспилотники продолжают представлять главную опасность для американских вооруженных сил на Ближнем Востоке, заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"Мы сталкиваемся с возросшей угрозой со стороны высокотехнологичных беспилотников", - сказал адмирал, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

"Они оснащены реактивными двигателями. У них есть высокотехнологичные датчики. У них есть средства радиоэлектронной борьбы. У них есть средства радиоэлектронной разведки", - пояснил глава CENTCOM.

При этом он указал, что времена использования дорогостоящих средств противовоздушной обороны прошли.

"В последнее время мы используем наши собственные недорогие односторонние ударные беспилотники, атакуя Иран, заставляя его использовать более мощное и дорогостоящее оружие", - сказал Купер.

"Поэтому я могу с уверенностью сказать, что мы во многом изменили ситуацию с затратами. Есть еще над чем работать, но я доволен тем, что мы делаем в этом отношении", - добавил он, не вдаваясь в подробности.