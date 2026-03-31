США перебросили в Британию 12 штурмовиков A-10 для последующей отправки на Ближний Восток

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пентагон перебросил на авиабазу Лейкенхит в Великобритании эскадрилью из 12 штурмовиков A-10 Thunderbolt II для последующей их отправки на Ближний Восток, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты прибыли с авиабазы Национальной гвардии США Пиз в штате Нью-Гэмпшир. Их трансатлантический перелет обеспечивали американские самолеты-заправщики.

Точное место их предстоящей дислокации на Ближнем Востоке пока неизвестно. С их прибытием США в два раза увеличат количество этих боевых самолетов в регионе.

Штурмовики A-10 Thunderbolt II предназначены для огневой поддержки наземных войск и поражения ударных беспилотников. В этих целях они оснащены ракетами APKWS II с лазерным наведением и Sidewinder, а также 30-мм семиствольной пушкой с вращающимся блоком стволов.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает около 250 боевых самолетов. Самым крупным их сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских истребителей, в том числе F-35A, F-15E, F-16, а также эскадрилья штурмовиков A-10. Помимо нее американские боевые самолеты также размещены на авиабазах Овда в Израиле и Принц Султан в Саудовской Аравии.