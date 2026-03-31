Инфляция во Франции в марте ожидаемо ускорилась до 1,9% – максимума с августа 2024 года

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте увеличились на 1,9% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

Таким образом, инфляция во Франции ускорилась по сравнению с 1,1% в феврале и стала максимальной с августа 2024 года.

Резкий подъем инфляции главным образом вызван ростом цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. В марте, по предварительным данным, они подорожали на 7,3% после снижения их стоимости на 2,9% в феврале.

Тем временем рост стоимости продуктов питания замедлился до 1,8% с 2%, услуг – ускорился до 1,7% с 1,6% месяцем ранее. Промышленные товары в марте подешевели на 0,6% (-0,2% месяцем ранее).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены во Франции подскочили на 1,1%. В феврале они выросли на 0,7% месяц к месяцу.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в марте выросли на 1,7% в годовом выражении и на 0,9% за месяц. В феврале годовой показатель повысился на 0,9%, помесячный – на 0,6%.