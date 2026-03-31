Монголия попросила РФ не поднимать продажную цену на нефть

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Монголии обратились с просьбой к властям России не повышать цены на нефть в рамках двусторонней торговли, несмотря на волатильность цен на мировом нефтяном рынке, спровоцированную конфликтом на Ближнем Востоке, сообщается на сайте монгольского кабинета министров.

"Несмотря на существующий дисбаланс спроса и предложения, а также волатильность цен на нефтяном рынке, обусловленные международной геополитической ситуацией, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину было направлено обращение с просьбой стабилизировать цены на топливо, поставляемое в Монголию, без их повышения", - говорится в сообщении.

Российское правительство в свою очередь ответило, что вопрос о стабилизации цен на топливо будет решен в ближайшее время, отмечает кабмин Монголии.

"Война на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на энергоносители и нефть, дефициту, транспортно-логистическому кризису и сбоям во внешней торговле, что парализовало мировую экономику. Многие страны мира объявили чрезвычайное положение. В нашей стране, которая на 100% зависит от импорта топлива, рост цен и дефицит поставок представляют собой особенно высокий риск. Цены на топливо - это цена всего: (...) цена хлеба, муки, мяса, молока и всех производственных ресурсов", - сказал премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, его слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что сопутствующий рост цен еще больше подпитывает инфляцию, которая снижает заработную плату, ослабляет курс тугрика и открывает путь для оттока долларовой валюты. Так, транспортные и эксплуатационные расходы в стране за последнее время выросли как минимум на 20%, что снижает прибыль компаний и доходы населения в целом.

Комментируя ранее озвученную правительством страны инициативу о корректировки таможенных пошлин на импортируемую нефть, Учрал заявил, что даже если пошлина в 5% от цены будет отменена, это не сможет изменить "ценовой шторм" на мировом рынке.

"Мы уже достаточно видели во многих секторах, что административные попытки контролировать цены эффективны в данный момент, но последствия серьезны. Снижение или отмена налогов и сборов, взимаемых с топлива, ограничены и мало влияют на цены. Никто не может предсказать, как вырастут цены из-за форс-мажорных обстоятельств на международном рынке или что произойдет завтра. Необходимо усердно работать над предотвращением дефицита топлива. Мы будем поддерживать активный диалог и связь с Россией по всем направлениям и работать над обеспечением бесперебойных поставок", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, власти Монголии видят реальную угрозу для топливного рынка и финансовой стабильности страны от последствий военной операции США и Израиля в отношении Ирана. Экономика Монголии, полностью завязанная на импорте нефтепродуктов, пострадает из-за глобального шока на мировом рынке, что спровоцирует топливный кризис, который может продлиться несколько месяцев, заявлял ранее министр экономики и развития страны Джадамбаагиин Энхбаяр.

Основным поставщиком нефтепродуктов в Монголию (95%) является Россия.