Япония развернула первую батарею крылатых ракет дальнего радиуса действия

Военные также разместили прототип гиперзвукового оружия

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Японские военные во вторник поставили на дежурство первую батарею крылатых противокорабельных ракет дальнего радиуса Type 12 c дальностью полета примерно 1 тыс. км, их разместили в префектуре Кумамото на острове Кюсю, сообщает издание The Independent.

Ракетные установки находятся на базе "Кэнгун" около города Кумамото. В предстоящие месяцы этими ракетами, разработанными компанией Mitsubishi Heavy Industries, оснастят корабли и истребители Сил самообороны. Также в последующие два года Type 12 должны развернуть и в других частях Японии.

Вместе с тем на прошлой неделе началось оснащение кораблей системами для запуска крылатых ракет американского производства Tomahawk. Кроме того, во вторник японские военные разместили в префектуре Сидзуока в лагере сухопутных Сил самообороны на острове Хонсю прототип гиперзвукового управляемого боевого блока, который должен впоследствии стать гиперзвуковым оружием.

Японский министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заверил, что развертывание ракет Type 12 должно усилить потенциал Японии в сфере сдерживания и помешать неприятелю в случае попытки вторжения в страну.

В МИД КНР в свой черед выразили беспокойство в связи с размещением ракет, отметив, что этот шаг противоречит японской конституции и что крайне правые силы в стране ведут ее по пути "ремилитаризации".

Новый премьер Японии Санаэ Такаити известна жесткими взглядами на безопасность. Она выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма. В минувшем декабре Такаити заявила, что годовые расходы Японии на оборону достигли 2% от ВВП – раньше, чем изначально планировалось на 2027 год. Позднее кабинет министров Японии одобрил план оборонного бюджета страны с рекордными тратами в $58 млрд.