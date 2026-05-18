В Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии в понедельник началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Цель тренировки - совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов, отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.

"Главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Республики Беларусь. Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств", - подчеркнули в министерстве обороны.

В пресс-службе добавили, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.