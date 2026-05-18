В Литве сообщили о нарушении воздушного пространства страны украинским беспилотником

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Литве обнаружены обломки военного беспилотника, предположительно, принадлежавшего Украине, сообщил Национальный центр управления кризисами.

Глава центра Вильмантас Виткаускас в эфире радиостанции LRT отметил, что следов взрывчатых веществ обнаружено не было.

Глава литовского Минобороны Робертас Каунас сообщил в эфире LRT, что пограничники зафиксировали вхождение БПЛА вечером в воскресенье в приграничном с Белоруссией Швенченском районе. По его словам, информация была передана военным, включая экипажи дежурных истребителей НАТО, однако те не успели отреагировать, так как инцидент длился от 10 до 20 минут. "У Литвы нет стратегической глубины", - отметил министр.

