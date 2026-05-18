Tasnim сообщает о согласии США приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон согласился временно отменить санкции в отношении иранской нефти и может полностью отменить их в рамках урегулирования конфликта, сообщило в понедельник иранское агентство Tasnim.

"США в рамках нового предложения согласились приостановить санкции на иранскую нефть на время переговоров", - говорится в публикации со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной делегации.

В сообщении не указывается, согласны ли США приостановить и морскую блокаду Ирана, которая препятствует экспорту, в частности, нефти.

Иранское предложение по урегулированию конфликта подразумевает полную отмену всех санкций США. В Вашингтоне пока предложили лишь временную отмену санкций в отношении нефти до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение об урегулировании.