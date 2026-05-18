Поиск

Tasnim сообщает о согласии США приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров

Tasnim сообщает о согласии США приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров
Фото: Kaveh Kazemi/Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон согласился временно отменить санкции в отношении иранской нефти и может полностью отменить их в рамках урегулирования конфликта, сообщило в понедельник иранское агентство Tasnim.

"США в рамках нового предложения согласились приостановить санкции на иранскую нефть на время переговоров", - говорится в публикации со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной делегации.

В сообщении не указывается, согласны ли США приостановить и морскую блокаду Ирана, которая препятствует экспорту, в частности, нефти.

Иранское предложение по урегулированию конфликта подразумевает полную отмену всех санкций США. В Вашингтоне пока предложили лишь временную отмену санкций в отношении нефти до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение об урегулировании.

Хроника 28 февраля – 18 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Tasnim сообщает о согласии США приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров

 Tasnim сообщает о согласии США приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров

Brent подорожала до $110,6 за баррель

В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

 В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

В ближайшие сутки рядом с Землей пролетят два крупных астероида

В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

 В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

В Литве сообщили о нарушении воздушного пространства страны украинским беспилотником

В Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2224 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9456 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов