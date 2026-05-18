ФРГ планирует выделить до 2029 года 10 млрд евро на гражданскую оборону

Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава МВД Германии Александер Добриндт заявил, что власти ФРГ намерены инвестировать около 10 млрд евро в гражданскую оборону и защиту гражданского населения в период до 2029 года, сообщает в понедельник ZDF.

"Мы планируем усиливать защиту гражданского населения и гражданскую оборону", - приводит телеканал слова Добриндта.

Министр добавил, что Германия собирается укрепить координацию организаций гражданской обороны с немецкими вооруженными силами на случай угрозы. Для этого власти создадут соответствующий штаб. По словам Добриндта, целью ФРГ является объединить в единую сеть военную и гражданскую оборону для большей безопасности и устойчивости страны.

Кроме того, МВД Германии планирует закупить 1 тыс. транспортных средств специального назначения и 110 тыс. армейских кроватей к 2029 году, а также создать по всей стране десятки новых общественных убежищ.

