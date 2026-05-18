В ближайшие сутки рядом с Землей пролетят два крупных астероида

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Два крупных астероида пролетят около Земли в непосредственной близости, опасности для планеты они не представляют, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Довольно редкое событие - пролет в непосредственных окрестностях Земли сразу двух крупных астероидов - произойдет сегодня", - говорится в сообщении.

Астероиды 2026 JH2 и 2026 KB были открыты за несколько дней до сближения с планетой, их размер составляет около 20 метров.

"Камень 2026 KB, который немного меньше второго, разминется с планетой примерно на 230 тысяч км (максимальное сближение произойдет сегодня в 18:15 по московскому времени). Второй же, несколько более крупный астероид 2026 JH2 пройдёт мимо Земли завтра ровно в 01:00 по Москве на расстоянии около 91 тысячи км", - сказано в сообщении.

Астероид 2026 JH2 можно увидеть с Земли в полупрофессиональные инструменты.

