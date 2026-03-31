Литва назначила переговорщика с Белоруссией

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила во вторник в эфире телеканала TV3, что назначен представитель для проведения двусторонних политических переговоров с Белоруссией.

"Мы, безусловно, могли бы провести эту встречу, у нас есть назначенное для этого ответственное лицо, но мы четко дали понять как нашим стратегическим партнерам, так и всему обществу, что у нас есть определенные условия. Не может быть так, чтобы одна сторона готовилась, а другая ничего не делала", - сказала Ругинене.

Имя и должность такого переговорщика не озвучивается.

По словам Ругинене, в числе условий, выдвинутых Минску Вильнюсом, - прекращение инцидентов с воздушными шарами контрабандистов на границе, возвращение всех литовских грузовиков со спецстоянок в Белоруссии без каких-либо финансовых условий, а также решение проблемы с нелегальными мигрантами.

"Как только будут выполнены основные условия, я думаю, мы сможем рассмотреть возможность принятия определенных мер с нашей стороны", - отметила литовский премьер.

Ранее в интервью порталу Литовского национального телевидения и радио LRT спецпосланник президента США Джон Коул призвал Вильнюс восстановить диалог с Минском, заявив, что белорусские калийные удобрения, с производителя которых США сняли санкции, должны поставляться зарубежным покупателям через Литву.

Белоруссия Литва
