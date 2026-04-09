Глава МИД Литвы заявил о сохранении контактов с Белоруссией по нескольким каналам

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил радио Ziniu radijas, что связь с Белоруссией осуществляется по нескольким каналам в зависимости от ситуации.

"Что касается нашего общения с Беларусью - мы общаемся. Сегодня я не могу заявить, что это происходит каждый день, но я бы сказал - почти каждый день, потому что у нас есть несколько каналов передачи информации. Ведь Министерство иностранных дел, в частности, подает ноту протеста в каждом случае нарушения нашего пространства, когда мы получаем сообщения об этом. У нас также есть каналы, действующие в отдельных учреждениях", - сказал он.

"В зависимости от ситуации, от того, какие проблемы возникают и что нужно делать, мы будем общаться на этом уровне. И тот факт, что у государств есть каналы связи, более чем нормален", - подчеркнул глава литовского МИД.

Минск долгое время настаивает на переговорах на уровне МИД. Вильнюс отказывается от переговоров. Как ранее заявлял Будрис, Белоруссия, находясь под международными санкциями, таким образом якобы намерена добиться легитимации на международной арене.

В декабре 2025 года Литва на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене заявила о готовности провести переговоры на более низком, техническом уровне. МИД Литвы назначил для решения этого вопроса специального посланника по пограничным вопросам в ранге посла по особым поручениям. Минск отказался, продолжая настаивать на встрече на дипломатическом уровне.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву, что, в частности, приводит к периодической остановке работы вильнюсского аэропорта, поскольку контрабандисты для переправки грузов используют метеозонды.