Израильские ВВС за сутки нанесли более 230 ударов по иранским целям

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС за сутки нанесли свыше 230 ударов по военным объектам на территории Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Бомбардировке подверглись средства противовоздушной обороны, позиции баллистических ракет и центры производства вооружений Ирана.

По сообщению газеты The Times of Israel, к среде, 1 апреля ВВС Израиля должны завершить удары по наиболее важным объектам иранской оборонной промышленности, выполнив все поставленные задачи.

При этом издание отметило, что в дальнейшем Израиль может продолжить наносить удары и по другим, "менее важным" целям.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп заявил, что еще не время завершать операцию против Ирана

 Трамп заявил, что еще не время завершать операцию против Ирана

FGE NexantECA не исключила подорожания нефти до $150-200 за баррель

Axios сообщил об угрозах США атаковать опреснительные станции в Иране

В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

 В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Патрушев назвал среди основных угроз атаки на морскую инфраструктуру и захваты судов

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

 Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

 Котировки Brent завершают март рекордным ростом

WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

 WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1247 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8861 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
