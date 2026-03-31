Израильские ВВС за сутки нанесли более 230 ударов по иранским целям

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС за сутки нанесли свыше 230 ударов по военным объектам на территории Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Бомбардировке подверглись средства противовоздушной обороны, позиции баллистических ракет и центры производства вооружений Ирана.

По сообщению газеты The Times of Israel, к среде, 1 апреля ВВС Израиля должны завершить удары по наиболее важным объектам иранской оборонной промышленности, выполнив все поставленные задачи.

При этом издание отметило, что в дальнейшем Израиль может продолжить наносить удары и по другим, "менее важным" целям.