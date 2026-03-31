Поиск

ВС Израиля до 1 апреля завершат удары по ключевым объектам иранского ВПК

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ВВС Израиля к 1 апреля завершат удары по наиболее важным объектам иранской оборонной промышленности, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление армии.

Будут нанесены удары по всем ключевым объектам, используемым для разработки оружия, угрожающему Израилю; это около 70% иранской военной промышленности. В дальнейшем Израиль может нанести удары и по другим, "менее важным" целям.

Военные также сообщают, что продолжат наносить удары по иранским пусковым установкам баллистических ракет, системам ПВО и офицерам, а также по целям, разрушение которых причинит экономический ущерб Ирану.

В конце прошлой недели представитель Армии обороны Израиля Эффи Дефрин сказал, что Израиль в ближайшие дни может завершить нанесение массированных ударов по основным элементам военной промышленности Ирана. По оценке ЦАХАЛа, военные вскоре уничтожат уже примерно 90% ключевых иранских предприятий, производящих вооружения.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
